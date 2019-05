Sorpreso alla guida sotto l’effetto di droga nascondeva cocaina e marijuana, arrestato 26enne di Alessano

I Carabinieri della Stazione di Alessano, presso la cittadina del Capo di Leuca, nel corso di un servizio di perlustrazione finalizzato al controllo della circolazione stradale e di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, Antonio Lanni, 26enne del posto.

I fatti

Il giovane è stato notato transitare in Via Montegrappa alla guida di un’autovettura, una Ford Fiesta e fermato per un controllo. Al termine della verifica gli uomini dell’Arma, hanno perquisito sia il mezzo che il 26enne rinvenendo un involucro in plastica con all’interno due grammi di cocaina.

A questo punto il controllo si è esteso all’abitazione, dove, gli uomini della “Benemerita”, hanno trovato altri due grammi di cocaina; 50 grammi di Marijuana; la somma di 260 euro in banconote di piccolo e medio taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio; un bilancino elettronico e un elenco con i nomi degli acquirenti e le relative somme da riscuotere.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Nella circostanza Antonio Lanni è stato anche deferito in stato di libertà per guida in stato di alterazione psicofisica, in quanto, a seguito di accertamenti tossicologici presso l’ospedale “Panico” di Tricase, è risultato positivo all’uso di droga. I Carabinieri, inoltre, hanno sequestrato l’auto ai fini della confisca e ritiratogli la patente.

Il giovane, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.