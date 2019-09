Non si fermano all’alt e scappano: in auto un passamontagna e ‘attrezzi da scasso’

La corsa spericolata al volante della Smart non è bastata ad evitargli i guai. Sasha Vincenzo De Riccardis, 23enne di Lecce, è stato inseguito e bloccato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lecce.

I guai per il ragazzo, già sottoposto ai domiciliari, e per un conoscente che si trovava in macchina con lui sono cominciati quando gli uomini in divisa, impegnati in un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt alla Smart.

Noncurante della paletta ‘sventolata’ dai militari, il 23enne ha premuto il piede sull’acceleratore, dando il via ad un inseguimento che si è concluso qualche chilometro dopo. Una volta bloccata la Smart, i militari hanno voluto capire il motivo di tanta fretta.

Durante la perquisizione veicolare, sono spuntati fuori un passamontagna e di alcuni arnesi da scasso. Tutto sottoposto a sequestro.

Il 23enne, arrestato in flagranza di reato, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà restare ai domiciliari. Il conoscente che era in auto con lui, invece, è stato deferito in stato di libertà in base all’art. 707, “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”.