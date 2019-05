Nascondeva in casa eroina, hashish e una pistola a gas. In manette 50enne leccese

Continua senza sosta l’attività dei militari dell’Arma a contrasto e prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di oggi, in Piazzale Siena a Lecce, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia del Capoluogo, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Bruno Greco, 50enne leccese.

Nello specifico gli uomini della “Benemerita”, in seguito a una perquisizione domiciliare di iniziativa, hanno trovato in possesso dell’uomo: 23,5 grammi di eroina; 33,6 grammi di hashish, suddivisi in dosi, una pistola a gas priva di tappo e la somma di 20 euro.

Il tutto è stato sequestrato e custodito in attesa del versamento presso l’ufficio corpi di reato.

Per il 50enne, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di “Borgo San Nicola”.