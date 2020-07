‘Trasforma’ il fondo agricolo in una piantagione di marijuana: arrestato 59enne di Campi

Coltivazione illecita di sostanze stupefacenti è l’accusa che i Carabinieri di Campi salentina hanno contestato a Crocefisso Mauro Vetrugno, 59enne del posto. L’uomo – che aveva ‘trasformato’ un fondo agricolo in una piantagione di marijuana – è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della stazione del suo paese di residenza. E per lui, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Lecce.

I guai per l’uomo sono cominciati poco dopo le 10.30 quando i gli uomini dell’Arma, impegnati in un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito il fondo agricolo del 59enne, trovando quasi 300 piante di marijuana in coltivazione, 298 per l’esattezza. Tutte sottoposte a sequestro insieme a 20 grammi di semi della stessa sostanza stupefacente.

Una volta concluse le formalità di rito per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai Carabinieri di Campi Salentina.