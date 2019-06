Ritenuto responsabile di furti in serie ai danni dei municipi salentini, scatta l’arresto

Potrebbe essere il responsabile di una serie di furti compiuti presso i municipi di numerosi comuni salentini, tra questi Cutrofiano, Secli, Bagnolo del Salento e, pertanto, al termine delle indagini, nei suoi confronti è scattato un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Compagnia di Maglie stanno eseguendo una misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nei confronti di una persona ritenuta responsabile di aver posto in essere una serie di furti aggravati ai danni di edifici e sedi comunali della provincia.

L’indagine è stata avviata e condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie a seguito di una serie di “incursioni notturne” nei municipi, ripetiamo, di Cutrofiano, Secli, Bagnolo del Salento

Maggiori dettagli nelle prossime ore.