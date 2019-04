Nascondeva quasi un chilo di droga all’interno di una cassaforte. Scattano le manette per un 27enne

Forse aveva paura che la propria abitazione fosse nel mirino dei ladri e, si sa, la prudenza di questi tempi non è mai troppa e sarà stato per questo che ha deciso di nascondere la droga in un luogo sicuro, a prova di effrazione, una cassaforte. Sfortunatamente per lui, però, questo non è servito a eludere i controlli.

Nel pomeriggio di ieri, in zona Santa Rosa, Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale nel corso di un servizio mirato di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto nella flagranza di reato per detenzione ai fini dello spaccio si sostanze stupefacenti: Cristian Solida, 27enne, già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione personale e presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto, all’interno di una cassaforte posizionata nella camera da letto, tre buste in cellophane contenenti complessivamente 803 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e 57 grammi di “hashish” oltre a materiale per il confezionamento e due bilancini elettronici.

Per l’apertura della cassaforte è stato necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Lecce che l’hanno aperta tagliandola con una smerigliatrice. Per il 27enne sono scattate le manette.