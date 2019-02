Sorpreso a confezionare dosi di hashish, 45enne di Botrugno finisce ai domiciliari

Quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione, lo hanno sorpreso mentre confezionava alcune dosi di droga. Tanto è bastato per far scattare l’arresto in fragranza di reato con l’accusa, da cui ora dovrà difendersi, di «detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A finire nei guai è Luciano bello, 45enne residente a Bortugno. L’uomo, una volta concluse le formalità di rito è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà restare ai domiciliari.

La perquisizione

Non è dato sapere cosa abbia insospettito i Carabinieri della stazione di Poggiardo, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti insieme ai colleghi dell’Arma di Nociglia. Fatto è che durante la perquisizione personale e domiciliare il 45enne è stato sopreso mentre impacchettava la sostanza stupefacente.

Nello specifico, sono spuntati fuori 8 involucri contenenti complessivamente 70 grammi circa di hashish. Non solo, è stata trovata una specie di box/ serra per la coltivazione della marijuana contenente tracce della medesima sostanza. Tutto è stato sottoposto a sequestro insieme al materiale necessario per il confezionamento delle dosi e 480 euro in contanti. Il provento, secondo i militari, dell’attività di spaccio.

Una volta concluse le formalità di rito, come detto, il 45enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.