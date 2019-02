Da Bari a Lecce per scassinare casseforti, in manette ladro trasfertista 51enne

Alle prime ore della mattinata di ieri, al termine di un’attività investigativa svolta nei confronti di un banda di malviventi specializzata nell’apertura di casseforti murate in appartamenti della città, gli investigatori della Squadra Mobile di Lecce, in collaborazione con i colleghi di Bari, hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce, Domenico Lafronza, barese di 51 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in quanto, nell’estate del 2018, in concorso con altre persone, si è reso responsabile di almeno due furti commessi nel capoluogo salentino.

Le indagini condotte dagli uomini della Squadra Mobile hanno permesso di accertare che il malvivente, con la complicità di altre persone in corso di identificazione, dopo aver raggiunto località balneari della provincia di Lecce, attendeva l’arrivo delle vittime alle quali sottraeva dalle autovetture le chiavi degli appartamenti, individuava dai documenti l’indirizzo di residenza e, infine, per garantirsi un ulteriore margine di tempo danneggiava o bucava una ruota.

Con le chiavi precedentemente sottratte, i malviventi si introducevano nell’appartamento e, individuata la cassaforte, la aprivano con la fiamma ossidrica. Al termine del furto, il ladro e i suoi complici ritornavano presso la vettura del proprietario e riposizionavano le chiavi all’interno con lo scopo di non far insospettire la vittima del furto subito, ritardandone così la scoperta.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.