Cocaina in auto e a casa, 29enne di Racale ‘beccata’ durante i controlli dei Carabinieri. Ai domiciliari

Fatale ad una 29enne di Racale, P. A.(queste le sue iniziali) la perquisizione della propria automobile effettuata dai Carabinieri della locale stazione. Già, perché da lì poi le attività investigative si sono trasferite presso il domicilio della donna e il quadro si è ancora più aggravato.

P. A., classe 91, è stata sorpresa a detenere in auto un involucro contenente 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,51 grammi. Da lì, come detto, la perquisizione si è trasferita nel domicilio e sono spuntati fuori ulteriori 13 dosi della stessa sostanza dal peso complessivo di 27,10 grammi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza e 130 euro in denaro contante.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro. La 29enne arrestata, espletate le formalità di rito, è stata poi condotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.