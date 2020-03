Via-vai sospetto, scambi di droga e contanti in casa: 29enne finisce in Carcere

Ancora una volta è stato il via-vai insolito di persone a tradire un 29enne, arrestato in flagranza di reato per detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti. A finire nei guai, al termine di una complessa e articolata attività di polizia giudiziaria finalizzate alla repressione dello spaccio, è Mattia Panico, volto già noto. Insieme a lui è stato indagato in stato di libertà S.M. queste le sue iniziali. Ma andiamo con ordine.

Tutto è cominciato quando gli uomini della sezione antidroga della squadra mobile della Questura hanno documentato un insolito andirivieni di persone dall’abitazione del giovane, alla periferia di Lecce. Ad alimentare i sospetti è stato anche uno “scambio” soldi-sostanza stupefacente tra il 29enne e un acquirente. Sottoposto a perquisizione, il presunto cliente è stato trovato in possesso di una singola dose di cocaina del peso di 0,5 grammi e, per questo, è stato segnalato come assuntore.

Non solo. Gli agenti hanno notato S.M. mentre consegnava delle banconote al 29enne, all’interno della sua abitazione. Non appena le condizioni operative lo hanno consentito, i poliziotti hanno fermato i due, trovando M.S. in possesso di un involucro di cellophane contenente 4,5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso agli agenti di scoprire un altro involucro di cellophane, contenente 3,5 grammi di cocaina nascosti in un incavo ricavato nel muro perimetrale, abilmente camuffato dietro un pezzo di battiscopa reso amovibile.

Oltre alla droga è stato rinvenuto e sequestrato tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi e poco più di mille euro in contanti. 1.150, per la precisione, in banconote vario taglio. Una volta concluse le formalità di rito, il 29enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, Borgo San Nicola, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.