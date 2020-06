Incrocia una volante e getta un pacchetto per terra: era marijuana. Nei guai 40enne

È stato un gesto a tradire un 40enne – D.M. (queste le sue iniziali) – finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l’accusa che gli agenti del Commissariato di Gallipoli gli hanno contestato.

Non è passato inosservato…

Tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri, quando i poliziotti – impegnati in un servizio di controllo del territorio, intensificato durante il fine settimana per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti – hanno notato un gesto del 40enne che ha attirato la loro attenzione e probabilmente li ha spinti a vederci chiaro. L’uomo, infatti, quando ha incrociato gli uomini in divisa su una strada periferica della “Città Bella” ha gettato “qualcosa” per terra

Insospettiti, i poliziotti hanno effettuato subito un controllo più approfondito. E così è spuntato fuori – addosso al fermato – un involucro con circa 10 grammi di marijuana.

A quel punto, il controllo si è esteso anche presso l’abitazione di Tuglie, dove sono stati trovati altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente e tutto il necessario per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione.

Pertanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.