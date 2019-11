‘Passeggia’ per Gallipoli con hashish e marijuana, in casa altra droga: nei guai 50enne

Stava camminando per le vie di Gallipoli, quando ha ‘incrociato’ sulla sua strada gli agenti della “Squadra Volanti” del locale Commissariato, impegnati in un servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato in quel preciso momento che per un 50enne della “Città Bella”, volto già noto alle forze dell’ordine sono cominciati i guai. Fermato dagli uomini in divisa ha cercato in tutti i modi di eludere il controllo. Non è servito a nulla il suo tentativo, dato che è stato ‘pizzicato’ con droga e contanti.

La perquisizione nella serata di ieri

Fermato dai poliziotti e perquisito è stato trovato con addosso oltre 8 grammi di hashish, suddivisi in due bustine di plastica trasparente e circa 5 grammi di marijuana, suddivisi in altre due bustine di plastica trasparente. Sempre addosso all’uomo è stata trovata una somma di 530 euro. In contanti.

A quel punto, gli agenti hanno voluto vederci chiaro, decidendo così di ‘continuare’ il controllo dell’abitazione dell’uomo. Anche in questo caso, le ‘sorprese’ non sono mancate: nascosta all’interno di un barattolo da cucina, è stata trovata altra marijuana per un peso complessivo di circa 8 grammi.

Tutta la droga ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.