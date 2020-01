In giro con la droga e un bilancino di precisione: 36enne di Matino finisce ai domiciliari

I guai per un 36enne di Matino sono cominciati quando i Carabinieri del Nor lo hanno fermato per un controllo. Che cosa abbia insospettito gli uomini in divisa non è dato saperlo, fatto è che il giovane aveva addotto quattro involucri, contenenti complessivamente più di nove grammi di cocaina (9,3 grammi con esattezza), un altro pacchettino con 0,72 grammi di eroina e un bilancino di precisione.

A quel punto, gli uomini in divisa hanno voluto estendere il controllo anche all’abitazione del 36enne. La perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rivenire un altro involucro, contenente 0,7 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Non solo è stato trovato anche il materiale necessario al confezionamento delle dosi. Tutto sottoposto a sequestro.

Per il 36enne è scattato l’arresto in flagranza di reato. E una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.