Un bazar di droga a casa e in più bilancino e soldi in contanti. I Carabinieri arrestano un 35enne di Parabita

In giorni in cui le Forze dell’Ordine sono chiamate ad effettuare tutti i controlli del caso per garantire che nessuno senza giustificato motivo si muova da casa, facendo correre il rischio alla comunità di non spezzare la catena di contagio del coronavirus, ci sono anche cittadini che continuano senza sosta nella loro attività malavitosa. A Parabita ci hanno pensato i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Casarano ad arrestare in flagranza di reato il 35enne Marco Scupola, a seguito di una perquisizione sia personale che domiciliare.

1 involucro con 0,4 grammi di cocaina; 18 involucri contenenti complessivamente 41,8 grammi di marijuana; 5 involucri con 21 grammi di hashish;1 bilancino di precisione e 290euro in contanti. Questo il bottino che l’uomo è stato sorpreso a detenere presso la propria abitazione.

Il materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Scupola è stato arrestato, ed espletate le formalità di rito, e ricondotto nella propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.