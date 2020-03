Scoperti con oltre 220 grammi di droga, due 43enni finiscono in manette a Lizzanello

Nella giornata di ieri, a Lizzanello, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, insieme ai colleghi della Stazione locale e con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza della Compagnia del Capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Ugo De Mitri e Simona Tornese, entrambi 43enni perché, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 203 grammi “cocaina”, 24 grammi di “hashish”, la somma in contanti di 585,00 euro e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato.

Al termine delle formalità di rito, poi, De Mitri è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce”, mentre, per Simona Tornese, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Un altro arresto a Specchia

Nella nottata appena trascorsa, poi, a Specchia, i Carabinieri della Stazione locale, a conclusione di un’attività di Polizia Giudiziaria, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Danilo Mammolo, 19enne, che adesso si dovrà difendere dall’accusa di spaccio di droga.

Nello specifico i militari, nel corso di servizio perlustrativo e dopo aver individuato ragazzo a piedi con fare sospetto, a seguito di una perquisizione personale e veicolare lo hanno trovato in possesso di 97 grammi di “marijuana” suddivisa in 8 involucri termosigillati; un bilancino elettronico e un grinder.

Il tutto è stato sequestrato e Mammolo, al termine delle formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari.