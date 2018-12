Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.30 circa, a Campia Salentina, i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento, Filippo Raone nato San Pietro Vernotico, 35enne e residente a Campi.

Raone, poco prima, in Via Vittorio Veneto, per futili motivi con grosse chiavi da meccanico, della lunghezza 40 centimetri circa, ha danneggiato un’autovettura, una Mercedes Classe A.

Alla richiesta di spiegazioni da parte del proprietario della macchina, il 35enne si è scagliato contro di lui costringendolo a scappare e, durante la fuga, quest’ultimo è stato colpito di striscio dall’utensile lanciata da Filippo Raone, il quale, dopo averlo raggiunto subito dopo, lo ha percosso.

Alcuni passanti, hanno poi diviso entrambi e richiesto l’intervento dei militari dell’Arma e dei sanitari del e 118 che hanno provveduto a trasportare la persona aggredita presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove i medici si si sono riservati diagnosi e prognosi.

L’arrestato, espletate le formalità rito, è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.