Ritenuto responsabile di due furti compiuti a Ruffano, per un 35enne si aprono le porte del carcere

Al termine delle indagini è stato ritenuto responsabile di due furti e per questo per lui sono scttate le manette ai polsi.

I militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Ruffano a Taurisano, con l’ausilio dei colleghi della Stazione locale, hanno arrestato in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da Tribunale di Lecce – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Isacco Manco, 35enne.

L’uomo a seguito di una mirata attività d’indagine condotta degli uomini della “Benemerita” ruffanesi e del Nor – Sezione Operativa è stato ritenuto responsabile di due furti avvenuti nel comune del Sud Salento nelle giornate del 19 gennaio del 23 marzo scorsi e, nello specifico presso uno studio radiologico e diagnostico e ai danni di un bar.

Manco, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso casa circondariale di “Borgo San Nicola” a lecce così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.