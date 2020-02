Scappa, ma viene arrestato dopo un lungo inseguimento per le strade di Lecce. Trovato con 4 involucri di droga

A insospettire gli agenti di una Volante della Polizia, che nella giornata di ieri transitava su Viale Oronzo Quarta, nei pressi della Stazione di Lecce, è stato il suo fare sospetto. Proprio nei pressi della fermata degli autobus, un uomo in sella alla sua mountain bike interagiva animatamente con alcuni cittadini extracomunitari. Alla vista dell’auto dei poliziotti si è, però, subito dato alla fuga. E poiché la bicicletta andava troppo lentamente rispetto alla sua volontà di far perdere le tracce, nei pressi dell’incrocio tra via Di Petraglione e Corte dei Rodi, ha pensato bene di abbandonare il velocipede e darsela a gambe.

La fuga non è durata molto e gli agenti lo hanno fermato in via Bernardini all’angolo di via Duca degli Abruzzi dove l’uomo, nell’intento di sottrarsi ai controlli, ha strattonato violentemente uno dei poliziotti a cui ha causato una contusione al polso giudicata guaribile in 3 giorni dai medici del Pronto Soccorso.

Sottoposto a perquisizione personale, ai sensi di legge, è stato identificato. Si tratta di Luca Luperto, pluripregiudicato, 23enne della provincia di Lecce. È stato trovato in possesso di quattro involucri di cellophane contenente marjiuana del peso complessivo di 6,56 grammi.

Luperto è stato accompagnato presso gli uffici della Questura dove, dagli accertamenti a suo carico, è emerso un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal capoluogo salentino emesso dal Questore in data 26.09.2019 e tuttora in vigore.

Durante gli accertamenti in Questura, intanto, i Vigili Urbani di Lecce effettuavano i rilievi di un sinistro stradale causato proprio dall’urto della bicicletta abbandonata dal Luperto con un’auto in sosta.

L’uomo è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio. È stato quindi accompagnato presso il carcere di Borgo San Nicola.