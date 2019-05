Nasconde in casa cocaina e una cospicua somma di denaro, scattano le manette per un 46enne

Continua incessantemente l’azione di contrasto in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari dell’Arma del Comando Provinciale di Lecce, a poche ore dagli arresti degli ultimi giorni, infatti, Carabinieri della Stazione di San Cesario hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, Massimiliano Lezzi, 46enne, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina divisa in dosi e occultati nel comodino in camera da letto, è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento e la somma contante di 480 euro, tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.