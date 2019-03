Nasconde 100 gr. di hashish e durante il controllo offende gli agenti, in manette 20enne leccese

Continuano senza sosta i controlli degli agenti della Questura di Lecce in materia di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti ed è così che nel corso di una verifica nella città di Lecce gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, hanno arrestato un 20enne, Matteo Buscicchio, leccese, noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, che adesso dovrà difendersi dalle accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è scaturito da un controllo effettuato a seguito di un posto di controllo in Via Ferrando, dove è stata fermata un’autovettura con a bordo due persone.

Durante le fasi dell’accertamento, il passeggero, il 20enne, appunto, si è dimostrato particolarmente agitato inducendo gli agenti ad una perquisizione accurata sia sulle persone che al veicolo.

Al termine della ricerca, nascosto nei pantaloni, gli agenti hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

Mentre si svolgeva la perquisizione, poi, il ragazzo si è dimostrato intollerante, offendendo e apostrofando in malo modo gli agenti e per questo risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale. Matteo Buscicchio è stato ristretto agli arresti domiciliari.