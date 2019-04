Tenta di rubare magliette e un paio di pantaloni da un negozio, arrestato 24enne libico domiciliato a Nardò

I militari della Stazione di Nardò, hanno tratto in arresto, per il reato di tentato furto aggravato, Melad Mohmed, 24enne nato in Libia, senza fissa dimora, attualmente domiciliato a Nardò.

L’uomo, si è introdotto all’interno di un negozio di abbigliamento del posto dove ha tentato di sottrarre 3 magliette e un paio di pantaloni, nascondendo tutto sotto il giubotto che indossava.

Il 24enne al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di processo per direttissima.

Sempre in materia di reati a sfondo predatorio, nel corso della mattinata, a Melendugno, i Carabinieri della Stazione Locale, a conclusione di un’indagine e la visione dei alcuni filmati del circuito di videosorveglianza, a seguito di una denuncia di furto, hanno deferito in stato di libertà, P.D. nato e residente a Monopoli, 27enne.

L’uomo lo scorso 16 agosto, ha rubato da un distributore di carburante sito sulla strada provinciale 145 Melendugno-San Foca, un manometro e un tubo ad aria compressa, per darsi poi alla fuga a bordo di un furgone Fiat Fiorino.