Lancia bottiglie di vetro contro le vetrine e poi si dà alla fuga. Bloccato da un passante finisce in manette

Senza motivo alcuno ha lanciato bottiglie di vetro all’indirizzo di due esercizi commerciali, per poi darsi alla fuga. Sfortunatamente per lui, la ritirata è durata poco tempo e sono scattate le manette.

Nel pomeriggio di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 18.30, in Viale Lo Re, in pieno centro a Lecce, i militari della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Lecce, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Muhammad Abbas, pakistano 42enne, con regolare permesso di soggiorno.

L’uomo, ripetiamo, per futili motivi, lanciandogli contro bottiglie di vetro, ha infranto le vetrine di due negozi.

In seguito ai fatti, il 42enne ha tentato la fuga, venendo però bloccato un 50enne presente in zona con il quale ha anche ingaggiato una breve colluttazione.

In quel momento sono sopraggiunti gli uomini dell’Arma che lo hanno tratto in arresto Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Espletate formalità rito il cittadino pakistano è stato tradotto presso la “Casa della Caritas” di Lecce in regime di arresti arresti domiciliari.