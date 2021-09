Operazione antidroga a Magliano, arrestato un 42enne. Sequestrati quasi 20mila euro

Finisce nei guai un 42enne di Magliano al termine di un’operazione a contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata nel corso della mattinata dai Carabinieri del Norm della sezione operative della Compagnia di Campi Salentina coadiuvati dalle unità cinofile di Modugno e dallo Squadrone Cacciatori Puglia. Stefano Coppola, questo il nome dell’arrestato, è stato condotto al carcere di Borgo San Nicola, a disposizione dell’autorità Giudiziaria.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata dai militari avvenuta nell’abitazione sita nella frazione di Carmiano, l’uomo è stato trovato in possesso di 700 grammi di cocaina, di cui parte in sottovuoto ed altra suddivisa in numerose dosi, la somma di denaro pari a 19.592,50 euro in banconote di vario taglio parti delle quali riposte in mazzette sottovuoto, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il tutto è stato posto sotto sequestro, assunto in carico dai militari e custodito in attesa di essere versato all’ Ufficio Corpi Reato, mentre la somma di denaro sarà versata su un libretto di deposito giudiziario.