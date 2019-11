In sella allo scooter con un amico: in tasca oltre 6 grammi di hashish. Denunciato 18enne

Denunciato con l’accusa di spaccio di stupefacenti un ragazzo appena maggiorenne che ieri, in città, è stato sorpreso in sella al suo ciclomotore con in tasca 6,7 grammi di hashish.