Molesta una ragazza che stava preparando i test per concorso in Polizia? Arrestato uno psicologo

Finisce in manette uno psicologo accusato di avere palpeggiato una ragazza che si stava preparando per sostenere i test psicoattitudinali per svolgere il concorso in polizia.

L.P . 65 anni di Diso, si trova agli arresti domiciliari, con l’accusa di violenza sessuale, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nelle scorse ore dagli uomini della Squadra Mobile di Lecce e richiesta dalla Procura.

L’arrestato dovrà presentarsi dinanzi al gip Marcello Rizzo nella giornata di giovedì per l’interrogatorio di garanzia e potrà fornire la propria versione dei fatti.

Secondo l’accusa, durante una visita privata, avvenuta nel luglio scorso, lo psicologo avrebbe molestato l’allieva, prima baciandola sulle mani per poi allungare le mani sul seno e sulle parti intime.

La presunta vittima, colta di sorpresa al momento dei fatti, avrebbe comunque denunciato l’accaduto solo 10 giorni dopo.