Detenzione ai fini di spaccio e atti persecutori, eseguite due ordinanze di detenzione dai Carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Lecce Principale, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello nei confronti di Rosa Salerno, 58enne nata e residente a Lecce.

La donna dovrà espiare la pena di un anno e cinque giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Leverano, invece, sempre i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto, in seguito a un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, Salvatore Centonze, 46enne del luogo.

Il provvedimento scaturisce per il reato di atti persecutori nei confronti della moglie in corso di separazione dallo stesso.