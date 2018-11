Nascondeva nelle tasche tre bustine di eroina e in casa altra droga, arrestato 26enne di Ugento

Nella prima serata di ieri, la Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, impegnata in un’attività finalizzata al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha controllato un giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacente che, in atteggiamento sospetto, era fermo nei pressi della propria abitazione. Il ragazzo, Sergio Margoleo, 26enne di Ugento, dal controllo di polizia operato dagli agenti, è stato trovato in possesso di tre bustine di eroina, contenute nelle tasche dei pantaloni e pronte per la vendita.

Il rinvenimento delle dosi di eroina ha fatto scattare la perquisizione domiciliare.

Distribuite in diversi punti della casa, tra bagno e camera da letto, sono state rinvenute altre bustine di sostanza stupefacente, ancora da suddividere in dosi per la vendita, per un peso complessivo di circa 210 grammi di eroina e circa cinque grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione.

Il tutto posto sotto sequestro come anche la somma di 380,00 euro, custodita nel portafogli del giovane e ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 26enne è stato arrestato, e accompagnato presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” di Lecce, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.