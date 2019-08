Beccato mentre spacciava nell’area mercatale di Otranto, aveva a casa un bazar di droghe. Arrestato 26enne

Il controllo dei Carabinieri nell’area mercatale di Otranto proprio non se lo aspettava. Magari pensava che, vista l’ora, gli uomini dell’Arma della locale Stazione alle 15.30 del pomeriggio allentassero i cordoni dell’attenzione su quello che accade quotidianamente in città. E invece no. Invece erano proprio nel pieno di uno specifico servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti.

È andata male a Simone Italo Cesare Montefiore, 26enne, volto già noto alle Forze dell’Ordine, attualmente dimorante a Lecce ma residente a Vaprio d’Adda in Provincia di Monza Brianza.

Dopo la perquisizione personale si è passati a quella domiciliare nel capoluogo salentino. Di tutto rispetto il bottino ritrovato: 28 pasticche di ecstasy (MDMA), una barretta di hashish del peso di 61 grammi, 3 involucri contenenti quasi 1 grammo di ketamina, un bilancino elettronico e la somma contante di € 850,00 ritenuta quale probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.