Troppo ‘nervoso’ durante il controllo e scatta la perquisizione: trovato con 22 grammi di cocaina. Ai domiciliari 46enne di Taurisano

Fermato per un ‘banale’ controllo alla circolazione stradale dal personale della Squadra Volante non è riuscito a nascondere il nervosismo. L’agitazione – che gli costerà cara – ha spinto gli uomini in divisa a vederci chiaro. Scattata la perquisizione veicolare e domiciliare, sono spuntati fuori più di 22 grammi di cocaina, nascosti in un buco creato sul muro del terrazzo. Tanto è bastato. A finire nei guai con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è Cosimo Damiano, 46enne di Taurisano.

I fatti

Tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri. L’orologio aveva da poco segnato le 14.00, quando gli agenti – impegnati in un servizio di controllo del territorio – hanno fermato un’auto. A bordo c’era il 46enne. Nulla di strano, se non fosse che di fronte alla divisa l’uomo ha cominciato ad innervosirsi. Insospettiti dall’atteggiamento teso dell’uomo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale veicolare e domiciliare. E le sorprese non sono mancate.

In un buco, creato nel muro del pianerottolo del terrazzo, è stato rinvenuto un sacchetto trasparente con all’interno 5 involucri in cellophane di colore bianco. Ognuno conteneva circa 2,5 grammi di cocaina. Non solo, un altro involucro in cellophane, sempre di colore bianco, conteneva altri 10 grammi della stessa polvere bianca. Per un totale di più di 22 grammi. Trovato, anche, un bilancino di precisione e una banconota da 50 euro.

L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito ai domiciliari.