In casa droga e più di 2mila euro in contanti, ‘noto’ 59enne finisce in Carcere

«Detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti». Questa l’accusa che i Carabinieri del Norm della compagnia di Lecce hanno contestato a Cosimo Santoro, 59enne volto già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato nella serata di ieri. Una volta conclusa la perquisizione nella sua abitazione, per l’uomo – trovato con più di 50 grammi di droga – si sono aperte le porte del carcere di Lecce.

Una perquisizione “mirata” in casa di Santoro. Durante il controllo degli uomini dell’Arma, infatti, sono spuntati fuori 46,2 grammi di eroina e 5,3 grammi di cocaina. Non solo, trovati anche due bilancini elettronici e 2.200 euro in contanti. Tutto sottoposto a sequestro.

Una volta concluse le formalità di rito, il 59enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.