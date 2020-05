Minaccia di morte la ex e la aggredisce per convincerla a tornare insieme: in manette 43ennne

L’incapacità di accettare la fine di un amore, la chiusura di una storia ormai giunta al capolinea spesso sfocia in violenza. Come è accaduto a Monteroni, dove un 44enne ha reso la vita della sua ex compagna un vero e proprio incubo. A scrivere la parola fine sono stati i Carabinieri del Nor di Lecce – sezione radiomobile quando hanno stretto le manette ai polsi di quest’uomo violento. Arrestato in flagranza di reato, ora dovrà difendersi dalle accuse di lesioni personali e atti persecutori. Stalking, insomma.

Come ricostruito dagli investigatori dell’Arma, il 44enne, dopo l’ennesimo tentativo di recuperare il rapporto sentimentale, di ricucire lo strappo, ha minacciato di morte e aggredito l’ex convivente, una 43enne. Una escalation di violenza, come se con la paura potesse obbligarla ad amarlo ancora, bloccata dagli uomini in divisa.

Coome detto, l’uomo è stato arrestato e, una volta concluse le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce, dove si trova ora disposizione dell’Autorità Giudiziaria.