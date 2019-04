Compie tre rapine in un mese ai danni di stazioni di servizio, in manette 34enne di Trepuzzi

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Campi Salentina, hanno eseguito due ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Stefano Pesimena, 34enne originario di san Pietro Vernotico, ma residente a Trepuzzi, già noto alle Forze di polizia.

L’uomo era già stato arrestato lo scorso 6 marzo, in flagranza di reato, per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto, dopo essere stato inseguito e fermato a bordo di un’autovettura rapinata a fine febbraio a San Pietro Vernotico, aveva tentato la fuga e piedi nelle campagne circostanti, aggredendo uno dei militari che lo stava inseguendo.

In seguito a quell’arresto e al recupero del mezzo, gli uomini dell’Arma, sono riusciti ad acquisire una serie di elementi a suo carico, riguardo a due rapine avvenute nel brindisino entrambe e San Pietro Vernotico

Le rapine

Il primo colpo avvenuto il 18 gennaio scorso presso la stazione di servizio Camer sulla Strada provinciale 86, dove si è impossessato di circa 2.700 euro.

Il secondo il 21 febbraio, sempre nello stesso distributore dove ha rubato circa 900 euro, procurando lesioni a un dipendente e sottraendogli la vettura, una Volvo C 30, recuperata proprio a seguito dell’arresto del 6 marzo.

La seconda misura di custodia cautelare riguarda una rapina, il 25 febbraio sempre a una stazione di servizio – Salento Oil sulla Strada Statale 313 Lecce-Brindisi – quando, a bordo della Volvo rubata, Pesimena a seguito del colpo, si è impadronito di circa 1.200 euro.

Anche in questo caso gli uomini della Sezione Operativa del Norm di Campi sono riusciti a far venire alla luce una serie di prove fornendo all’Autorità Giudiziaria gli elementi concreti a supportare i provvedimenti notificategli.