Report Asl, 1.048 attuali positivi al Covid in provincia di Lecce. I casi comune per comune

Sono 1.048 gli attuali positivi in provincia di Lecce. È scritto nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini. Una settimana fa erano 1274. Quella prima 1271. I ricoveri in Ospedale sono fermi a 62 (sette giorni fa erano 64).

Da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza. Numeri alla mano sono 1.065.710 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 555.209 prime dosi, 489.246 seconde dosi e 21.255 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 64.574 sono state somministrate nella fascia 12-19, 102.397 nella fascia 20-29, 108.020 nella fascia 30-39, 161.954 nella fascia 40-49, 184.185.412 nella fascia 50-59, 171.709 nella fascia 60-69, 153.973 nella fascia 70-79, 95.501 nella fascia 80-89, 22.170 negli over 90.

Clicca qui per leggere il report con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report della Asl è riportato, come detto, il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Contano più contagi Gallipoli con 80 attuali positivi. Lecce 118. Melendugno 30. Nardò 34. Otranto 18. Santa Cesarea Terme 10. Scorrano 19. Castro 7. Porto Cesareo 25. Per un totale di 1.048 attuali positivi.

I comuni covid-free, colorati di bianco, sono Bagnolo Del Salento, Cannole, Caprarica Di Lecce, Carpignano Salentino, Nociglia, Palmariggi, Patù, Salve, Seclì, Spongano, Sternatia, Tiggiano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Zollino.

Alessano 218 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 4.508 vaccini somministrati

Alezio 249 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 4.090 vaccini somministrati

Alliste 165 casi da inizio pandemia, 13 casi attuali, 4.533 vaccini somministrati

Andrano 132 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 3.618 vaccini somministrati

Aradeo 323 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 6.887 vaccini somministrati

Arnesano 184 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 2.970 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 56 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.371 vaccini somministrati

Botrugno 86 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 2.095 vaccini somministrati

Calimera 184 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 5.310 vaccini somministrati

Campi Salentina 370 casi da inizio pandemia, 17 casi attuali, 7.765 vaccini somministrati

Cannole 78 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.276 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 59 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.810 vaccini somministrati

Carmiano 582 casi da inizio pandemia, 22 casi attuali, 8.778 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 98 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.915 vaccini somministrati

Casarano 1.013 casi da inizio pandemia, 21 casi attuali, 14.004 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 103 casi da inizio pandemia, 5 casi attuali, 2.151 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 145 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 3.004 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 152 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.908 vaccini somministrati

Cavallino 564 casi da inizio pandemia, 13 casi attuali, 9.413 vaccini somministrati

Collepasso 299 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 4.254 vaccini somministrati

Copertino 737 casi da inizio pandemia, 28 casi attuali, 18.009 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 167 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali, 4.497 vaccini somministrati

Corsano 131 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.712 vaccini somministrati

Cursi 130 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.082 vaccini somministrati

Cutrofiano 254 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali, 6.865 vaccini somministrati

Diso 86 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 2.346 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 133 casi da inizio pandemia, 7 casi attuali, 3.538 vaccini somministrati

Galatina 861 casi da inizio pandemia, 14 casi attuali, 19.942 vaccini somministrati

Galatone 597 casi da inizio pandemia, 18 casi attuali, 11.001 vaccini somministrati

Gallipoli 1.177 casi da inizio pandemia, 80 casi attuali, 14.375 vaccini somministrati

Giuggianello 25 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 907 vaccini somministrati

Giurdignano 29 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.421 vaccini somministrati

Guagnano 190 casi da inizio pandemia, 15 casi attuali, 4.184 vaccini somministrati

Lecce 3.748 casi da inizio pandemia, 118 casi attuali, 69.258 vaccini somministrati

Lequile 237 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali, 6.170 vaccini somministrati

Leverano 396 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 10.461 vaccini somministrati

Lizzanello 534 casi da inizio pandemia, 7 casi attuali, 8.819 vaccini somministrati

Maglie 421 casi da inizio pandemia, 14 casi attuali, 10.480 vaccini somministrati

Martano 247 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 6.531 vaccini somministrati

Martignano 34 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.240 vaccini somministrati

Matino 650 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 7.599 vaccini somministrati

Melendugno 441 casi da inizio pandemia, 30 casi attuali, 6.870 vaccini somministrati

Melissano 353 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 4.716 vaccini somministrati

Melpignano 34 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.674 vaccini somministrati

Miggiano 148 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 2.596 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 72 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 2.612 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 492 casi da inizio pandemia, 13 casi attuali, 9.827 vaccini somministrati

Montesano Salentino 116 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 1.947 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 54 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 2.358 vaccini somministrati

Muro Leccese 99 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 3.767 vaccini somministrati

Nardo’ 1.182 casi da inizio pandemia, 34 casi attuali, 22.751 vaccini somministrati

Neviano 101 casi da inizio pandemia, 5 casi attuali, 3.983 vaccini somministrati

Nociglia 55 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.699 vaccini somministrati

Novoli 228 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 5.971 vaccini somministrati

Ortelle 68 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 1.769 vaccini somministrati

Otranto 189 casi da inizio pandemia, 18 casi attuali, 4.015 vaccini somministrati

Palmariggi 29 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.122 vaccini somministrati

Parabita 374 casi da inizio pandemia, 13 casi attuali, 6.454 vaccini somministrati

Patu’ 37 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.214 vaccini somministrati

Poggiardo 212 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 4.506 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 387 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 6.593 vaccini somministrati

Racale 473 casi da inizio pandemia, 15 casi attuali, 7.476 vaccini somministrati

Ruffano 393 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 6.571 vaccini somministrati

Salice Salentino 312 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 6.006 vaccini somministrati

Salve 98 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 3.081 vaccini somministrati

Sanarica 50 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 1.110 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 304 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 5.926 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 173 casi da inizio pandemia, 5 casi attuali, 4.247 vaccini somministrati

Sannicola 215 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 4.036 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 145 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 2.512 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 62 casi da inizio pandemia, 10 casi attuali, 2.270 vaccini somministrati

Scorrano 351 casi da inizio pandemia, 19 casi attuali, 5.062 vaccini somministrati

Secli’ 102 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.476 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 71 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 3.056 vaccini somministrati

Soleto 179 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 3.914 vaccini somministrati

Specchia 163 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 3.417 vaccini somministrati

Spongano 80 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.702 vaccini somministrati

Squinzano 614 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali, 9.801 vaccini somministrati

Sternatia 46 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.686 vaccini somministrati

Supersano 200 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.076 vaccini somministrati

Surano 41 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.190 vaccini somministrati

Surbo 599 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali, 10.873 vaccini somministrati

Taurisano 966 casi da inizio pandemia, 7 casi attuali, 7.798 vaccini somministrati

Taviano 490 casi da inizio pandemia, 25 casi attuali, 8.339 vaccini somministrati

Tiggiano 90 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.062 vaccini somministrati

Trepuzzi 423 casi da inizio pandemia, 10 casi attuali, 10.795 vaccini somministrati

Tricase 552 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 12.732 vaccini somministrati

Tuglie 134 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 3.707 vaccini somministrati

Ugento 457 casi da inizio pandemia, 20 casi attuali, 8.392 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 64 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 3.180 vaccini somministrati

Veglie 407 casi da inizio pandemia, 19 casi attuali, 10.158 vaccini somministrati

Vernole 276 casi da inizio pandemia, 18 casi attuali, 5.228 vaccini somministrati

Zollino 41 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.478 vaccini somministrati

San Cassiano 74 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 1.547 vaccini somministrati

Castro 91 casi da inizio pandemia, 7 casi attuali, 1.857 vaccini somministrati

Porto Cesareo 440 casi da inizio pandemia, 25 casi attuali, 4.162 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 672 casi da inizio pandemia, 94 casi attuali, – vaccini somministrati

Totali 30437 casi da inizio pandemia, 1048 casi attuali, 576464 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 62. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 9 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 5 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 33 in Pneumologia del Dea e 15 nel reparto di Malattie Infettive.