Covid, 1.996 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi e i vaccinati comune per comune

Sono 1.996 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 2.129 secondo il report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia nel 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo ancora i conti con il Covid19 e, da quando è partita la campagna di vaccinazione, anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose tra medici, infermieri e personale sanitario come previsto dalla «fase uno» del piano che ha dato la priorità a chi ha combattuto in prima linea nella lotta al virus e agli anziani ospiti delle case di cura e delle rsa, soggetti fragili e più colpiti nella prima quanto nella seconda ondata.

I dati contenuti nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – dimostrano che il virus continua a circolare, anche se con meno forza rispetto alle altre province pugliesi, come Bari e Foggia, e che non è il momento di abbassare la guardia, soprattutto ora che la Puglia potrebbe tornare in zona gialla con regole meno rigide rispetto a quella arancione in cui si trova ora.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report sono riportate le città e i borghi e il numero dei contagi che stanno facendo i conti con il virus. E, come detto, da quando è cominciata la campagna di vaccinazione anche il numero dei cittadini di ciascun paese che hanno ricevuto una dose.

Alessano 16 casi, 153 vaccini somministrati

Alezio 13 casi, 133 vaccini somministrati

Alliste 33 casi, 58 vaccini somministrati

Andrano 9 casi, 236 vaccini somministrati

Aradeo 24 casi, 156 vaccini somministrati

Arnesano 33 casi, 51 vaccini somministrati

Bagnolo del Salento 3 casi, 28 vaccini somministrati

Botrugno 6 casi, 111 vaccini somministrati

Calimera 1 caso, 178 vaccini somministrati

Campi Salentina 8 casi, 227 vaccini somministrati

Cannole 34 casi, 22 vaccini somministrati

Caprarica di Lecce 4 casi, 42 vaccini somministrati

Carmiano 15 casi, 178 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 15 casi, 74 vaccini somministrati

Casarano 104 casi, 386 vaccini somministrati

Castri’ di Lecce 5 casi, 51 vaccini somministrati

Castrignano dei Greci 24 casi, 52 vaccini somministrati

Castrignano del Capo 8 casi, 144 vaccini somministrati

Cavallino 16 casi, 272 vaccini somministrati

Collepasso 46 casi, 147 vaccini somministrati

Copertino 19 casi, 554 vaccini somministrati

Corigliano d’Otranto 9 casi, 126 vaccini somministrati

Corsano 8 casi, 104 vaccini somministrati

Cursi 4 casi, 58 vaccini somministrati

Cutrofiano 52 casi, 265 vaccini somministrati

Diso 3 casi, 89 vaccini somministrati

Gagliano del Capo 10 casi, 141 vaccini somministrati

Galatina 41 casi, 610 vaccini somministrati

Galatone 25 casi, 199 vaccini somministrati

Gallipoli 19 casi, 563 vaccini somministrati

Giuggianello 2 casi, 18 vaccini somministrati

Giurdignano 4 casi, 32 vaccini somministrati

Guagnano 13 casi, 74 vaccini somministrati

Lecce 189 casi, 2.202 vaccini somministrati

Lequile 18 casi, 171 vaccini somministrati

Leverano 6 casi, 245 vaccini somministrati

Lizzanello 29 casi, 237 vaccini somministrati

Maglie 34 casi, 445 vaccini somministrati

Martano 15 casi, 156 vaccini somministrati

Martignano 2 casi, 28 vaccini somministrati

Matino 135 casi, 214 vaccini somministrati

Melendugno 9 casi, 109 vaccini somministrati

Melissano 49 casi, 71 vaccini somministrati

Melpignano 5 casi, 47 vaccini somministrati

Miggiano 26 casi, 87 vaccini somministrati

Minervino di Lecce 7 casi, 45 vaccini somministrati

Monteroni di Lecce 53 casi, 204 vaccini somministrati

Montesano Salentino 7 casi, 99 vaccini somministrati

Morciano di Leuca 10 casi, 54 vaccini somministrati

Muro Leccese 8 casi, 97 vaccini somministrati

Nardo’ 52 casi, 539 vaccini somministrati

Neviano 7 casi, 91 vaccini somministrati

Nociglia 2 casi, 53 vaccini somministrati

Novoli 5 casi, 129 vaccini somministrati

Ortelle 7 casi, 78 vaccini somministrati

Otranto 4 casi, 88 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 41 vaccini somministrati

Parabita 68 casi, 169 vaccini somministrati

Patu’ 1 caso, 28 vaccini somministrati

Poggiardo 20 casi, 274 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 41 casi, 150 vaccini somministrati

Racale 61 casi, 121 vaccini somministrati

Ruffano 25 casi, 127 vaccini somministrati

Salice Salentino 20 casi, 112 vaccini somministrati

Salve 7 casi, 92 vaccini somministrati

Sanarica 4 casi, 33 vaccini somministrati

San Cesario di Lecce 13 casi, 137 vaccini somministrati

San Donato di Lecce 7 casi, 99 vaccini somministrati

Sannicola 10 casi, 81 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 4 casi, 80 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 4 casi, 73 vaccini somministrati

Scorrano 31 casi, 260 vaccini somministrati

Secli’ 2 casi, 54 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 2 casi, 179 vaccini somministrati

Soleto 6 casi, 123 vaccini somministrati

Specchia 13 casi, 101 vaccini somministrati

Spongano 16 casi, 141 vaccini somministrati

Squinzano 23 casi, 197 vaccini somministrati

Sternatia 11 casi, 31 vaccini somministrati

Supersano 8 casi, 46 vaccini somministrati

Surano 14 casi, 38 vaccini somministrati

Surbo 27 casi, 187 vaccini somministrati

Taurisano 64 casi, 164 vaccini somministrati

Taviano 41 casi, 235 vaccini somministrati

Tiggiano 6 casi, 104 vaccini somministrati

Trepuzzi 35 casi, 292 vaccini somministrati

Tricase 32 casi, 868 vaccini somministrati

Tuglie 10 casi, 76 vaccini somministrati

Ugento 17 casi, 154 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 5 casi, 65 vaccini somministrati

Veglie 12 casi, 186 vaccini somministrati

Vernole 11 casi, 103 vaccini somministrati

Zollino 3 casi, 42 vaccini somministrati

San Cassiano 4 casi, 65 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 52 vaccini somministrati

Porto Cesareo 4 casi, 67 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 9 casi.

Totali 1.996 casi, 16.468 vaccini somministrati.

I ricoveri

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 1.996. Al momento, sono 173 le persone ricoverate: 24 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 18 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 5 presso altre unità del Santa Caterina Novella. 15 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, 44 in Pneumologia del DEA, 33 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 34 nel reparto post-covid di San Cesario.

Per leggere il report completo, clicca qui.