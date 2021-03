Coronavirus, 2.150 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi comune per comune nel report della Asl

Il focolaio scoppiato all’oncologico di Lecce, l’aumento preoccupante dei casi in alcuni comuni come Gallipoli e Cavalino, la curva dei contagi che continua a salire. Non è il momento di abbassare la guardia, anche in provincia di Lecce che ha avuto numeri sempre più “contenuti” rispetto alle altre province pugliesi come Bari che ora rischia di finire in zona rossa.

Dati alla mano, sono 2.150 gli attuali Covid positivi come scritto, nero su bianco, nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia nei 96 comuni salentini, “contando” i cittadini contagiati. Il documento riporta esattamente quante persone stanno lottando conto il Covid19 o hanno messo alle spalle il virus, ma attende il risultato negativo del tampone di controllo. Una settimana fa erano 1.596. Basta fare un semplice calcolo per notare che in sette giorni sono stati 554 i contagi in più.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report è riportato, come detto, il numero delle persone che stanno facendo i conti con il virus per ogni città o borgo salentino.A confermare il quadro è anche il fatto che i comuni covid-free colorati di bianco, sono appena 3: Cannole, Zollino e Tiggiano. Il resto della mappa è dipinta di sfumature di blu, più o meno scure.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose. E questo venerdì comprendono anche gli over 80. La fase due del “piano” tocca, infatti, gli anziani ultraottantenni, i lavoratori del mondo della scuola e gli uomini delle forze dell’Ordine. Dati alla mano, sono 67.377 i cittadini che hanno ricevuto il vaccino. Erano 50.813 la scorsa settimana.

Alessano 4 casi, 582 vaccini somministrati

Alezio 4 casi, 460 vaccini somministrati

Alliste 3 casi, 365 vaccini somministrati

Andrano 17 casi, 608 vaccini somministrati

Aradeo 5 casi, 645 vaccini somministrati

Arnesano 27 casi, 307 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 6 casi, 98 vaccini somministrati

Botrugno 2 casi, 389 vaccini somministrati

Calimera 25 casi, 939 vaccini somministrati

Campi Salentina 35 casi, 994 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 150 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 10 casi, 274 vaccini somministrati

Carmiano 49 casi, 943 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 8 casi, 314 vaccini somministrati

Casarano 26 casi, 1.515 vaccini somministrati

Castri Di Lecce 9 casi, 255 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 14 casi, 333 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 25 casi, 507 vaccini somministrati

Cavallino 111 casi, 1.027 vaccini somministrati

Collepasso 6 casi, 480 vaccini somministrati

Copertino 21 casi, 2.022 vaccini somministrati

Corigliano d’Otranto 7 casi, 517 vaccini somministrati

Corsano 16 casi, 433 vaccini somministrati

Cursi 8 casi, 289 vaccini somministrati

Cutrofiano 14 casi, 921 vaccini somministrati

Diso 21 casi, 362 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 11 casi, 438 vaccini somministrati

Galatina 67 casi, 2.294 vaccini somministrati

Galatone 48 casi, 1.392 vaccini somministrati

Gallipoli 115 casi, 1.877 vaccini somministrati

Giuggianello 9 casi, 126 vaccini somministrati

Giurdignano 1 caso, 136 vaccini somministrati

Guagnano 18 casi, 455 vaccini somministrati

Lecce 344 casi, 9.160 vaccini somministrati

Lequile 21 casi, 702 vaccini somministrati

Leverano 41 casi, 917 vaccini somministrati

Lizzanello 86 casi, 887 vaccini somministrati

Maglie 30 casi, 1.630 vaccini somministrati

Martano 12 casi, 796 vaccini somministrati

Martignano 12 casi, 165 vaccini somministrati

Matino 13 casi, 745 vaccini somministrati

Melendugno 27 casi, 644 vaccini somministrati

Melissano 4 casi, 370 vaccini somministrati

Melpignano 6 casi, 201 vaccini somministrati

Miggiano 26 casi, 312 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 4 casi, 331 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 43 casi, 986 vaccini somministrati

Montesano Salentino 6 casi, 283 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 1 caso, 298 vaccini somministrati

Muro Leccese 5 casi, 474 vaccini somministrati

Nardò 85 casi, 2765 vaccini somministrati

Neviano 2 casi, 375 vaccini somministrati

Nociglia 4 casi, 189 vaccini somministrati

Novoli 22 casi, 800 vaccini somministrati

Ortelle 4 casi, 305 vaccini somministrati

Otranto 7 casi, 363 vaccini somministrati

Palmariggi 1 caso, 153 vaccini somministrati

Parabita 8 casi, 715 vaccini somministrati

Patu’ 3 casi, 143 vaccini somministrati

Poggiardo 7 casi, 704 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 5 casi, 657 vaccini somministrati

Racale 26 casi, 706 vaccini somministrati

Ruffano 18 casi, 566 vaccini somministrati

Salice Salentino 7 casi, 661 vaccini somministrati

Salve 4 casi, 370 vaccini somministrati

Sanarica 3 casi, 124 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 40 casi, 689 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 10 casi, 449 vaccini somministrati

Sannicola 14 casi, 462 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 12 casi, 280 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 2 casi, 394 vaccini somministrati

Scorrano 49 casi, 658 vaccini somministrati

Secli’ 11 casi, 244 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 1 caso, 445 vaccini somministrati

Soleto 9 casi, 543 vaccini somministrati

Specchia 7 casi, 340 vaccini somministrati

Spongano 11 casi, 455 vaccini somministrati

Squinzano 69 casi, 954 vaccini somministrati

Sternatia 2 casi, 278 vaccini somministrati

Supersano 13 casi, 205 vaccini somministrati

Surano 1 caso, 158 vaccini somministrati

Surbo 35 casi, 842 vaccini somministrati

Taurisano 36 casi, 677 vaccini somministrati

Taviano 12 casi, 1034 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 271 vaccini somministrati

Trepuzzi 41 casi, 1141 vaccini somministrati

Tricase 26 casi, 1963 vaccini somministrati

Tuglie 9 casi, 354 vaccini somministrati

Ugento 17 casi, 755 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 6 casi, 352 vaccini somministrati

Veglie 26 casi, 963 vaccini somministrati

Vernole 45 casi, 536 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 191 vaccini somministrati

San Cassiano 2 casi, 227 vaccini somministrati

Castro 1 caso, 219 vaccini somministrati

Porto Cesareo 5 casi, 354 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 141. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 24 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 18 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 22 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 35 in Pneumologia del Dea e 27 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 15 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.