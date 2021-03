Covid, 3034 attuali positivi in provincia di Lecce. Nel report della Asl i contagi comune per comune

L’aumento dei contagi – che ha fatto scattare la zona rossa in Puglia – tocca anche la provincia di Lecce che ha avuto sempre numeri più “contenuti” rispetto alle altre province pugliesi come Bari, dove il virus sta mettendo a dura prova gli Ospedali costretti a gestire sempre più pazienti che hanno bisogno di cure.

Dati alla mano sono 3034 gli attuali Covid positivi come scritto, nero su bianco, nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia nei 96 comuni salentini, “contando” i cittadini contagiati. Il documento riporta esattamente quante persone stanno lottando conto il Covid19 o hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone di controllo. Una settimana fa erano 2.150. Basta fare un semplice calcolo (sono 884 i contagi in più in 7 giorni) per notare come non sia il momento di abbassare la guardia.

«Il balzo del numero dei contagiati e dei ricoveri presso le strutture Covid – sottolinea la Direzione generale – dimostra che siamo in piena terza ondata. Una emergenza che solo con l’aiuto e la responsabilità di tutti possiamo superare».

A pesare sulla conta sono diversi focolai, scoppiati in alcuni paesi come Tiggiano, covid-free sette giorni fa.

Per leggere il report completo clicca qui

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report è riportato, come detto, il numero delle persone che stanno facendo i conti con il virus per ogni città o borgo salentino. A confermare il quadro è anche il fatto che Cannole è l’unico Comune covid-free, colorato di bianco. Il resto della mappa è dipinta di sfumature di blu, più o meno scure.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose. Come noto, si tratta degli over 80. La fase due del “piano” tocca, infatti, gli anziani ultraottantenni, i lavoratori del mondo della scuola e gli uomini delle forze dell’Ordine. Dopo toccherà ai cittadini di età compresa tra i 65 e i 79 anni, persone con una o più patologie croniche quindi più fragili.

Dati alla mano, sono 72.228 i cittadini che hanno ricevuto il siero. Erano 67.377 la scorsa settimana.

C’è da dire che si nota un “effetto vaccino” , positivo, sia in termini di contagi, sia in termini di ricoveri, sia in termini di decessi negli ultra80enni.

Alessano 8 casi, 649 vaccini somministrati

Alezio 14 casi, 484 vaccini somministrati

Alliste 2 casi, 407 vaccini somministrati

Andrano 19 casi, 630 vaccini somministrati

Aradeo 3 casi, 728 vaccini somministrati

Arnesano 22 casi, 331 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 9 casi, 101 vaccini somministrati

Botrugno 12 casi, 399 vaccini somministrati

Calimera 18 casi, 1.002 vaccini somministrati

Campi Salentina 54 casi, 1.064 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 161 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 8 casi, 288 vaccini somministrati

Carmiano 53 casi, 1.014 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 5 casi, 329 vaccini somministrati

Casarano 44 casi, 1.653 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 8 casi, 269 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 16 casi, 364 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 43 casi, 583 vaccini somministrati

Cavallino 116 casi, 1.106 vaccini somministrati

Collepasso 11 casi, 524 vaccini somministrati

Copertino 49 casi, 2.158 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 34 casi, 550 vaccini somministrati

Corsano 20 casi, 472 vaccini somministrati

Cursi 11 casi, 321 vaccini somministrati

Cutrofiano 21 casi, 990 vaccini somministrati

Diso 28 casi, 371 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 16 casi, 475 vaccini somministrati

Galatina 79 casi, 2.475 vaccini somministrati

Galatone 41 casi, 1.415 vaccini somministrati

Gallipoli 164 casi, 1.982 vaccini somministrati

Giuggianello 5 casi, 128 vaccini somministrati

Giurdignano 1 caso, 153 vaccini somministrati

Guagnano 18 casi, 486 vaccini somministrati

Lecce 519 casi, 10.037 vaccini somministrati

Lequile 16 casi, 768 vaccini somministrati

Leverano 40 casi, 994 vaccini somministrati

Lizzanello 119 casi, 951 vaccini somministrati

Maglie 44 casi, 1.734 vaccini somministrati

Martano 14 casi, 842 vaccini somministrati

Martignano 14 casi, 171 vaccini somministrati

Matino 7 casi, 811 vaccini somministrati

Melendugno 40 casi, 681 vaccini somministrati

Melissano 4 casi, 410 vaccini somministrati

Melpignano 6 casi, 214 vaccini somministrati

Miggiano 41 casi, 334 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 5 casi, 340 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 57 casi, 1069 vaccini somministrati

Montesano Salentino 12 casi, 306 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 1 caso, 336 vaccini somministrati

Muro Leccese 8 casi, 507 vaccini somministrati

Nardo’ 124 casi, 2829 vaccini somministrati

Neviano 1 caso, 394 vaccini somministrati

Nociglia 8 casi, 193 vaccini somministrati

Novoli 35 casi, 859 vaccini somministrati

Ortelle 5 casi, 314 vaccini somministrati

Otranto 20 casi, 393 vaccini somministrati

Palmariggi 2 casi, 163 vaccini somministrati

Parabita 18 casi, 777 vaccini somministrati

Patu’ 7 casi, 164 vaccini somministrati

Poggiardo 18 casi, 720 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 14 casi, 719 vaccini somministrati

Racale 28 casi, 750 vaccini somministrati

Ruffano 14 casi, 640 vaccini somministrati

Salice Salentino 12 casi, 708 vaccini somministrati

Salve 4 casi, 411 vaccini somministrati

Sanarica 3 casi, 141 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 61 casi, 753 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 11 casi, 496 vaccini somministrati

Sannicola 13 casi, 500 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 12 casi, 297 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 4 casi, 410 vaccini somministrati

Scorrano 67 casi, 691 vaccini somministrati

Secli’ 12 casi, 248 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 1 caso, 464 vaccini somministrati

Soleto 11 casi, 583 vaccini somministrati

Specchia 13 casi, 370 vaccini somministrati

Spongano 17 casi, 462 vaccini somministrati

Squinzano 164 casi, 1042 vaccini somministrati

Sternatia 3 casi, 295 vaccini somministrati

Supersano 26 casi, 228 vaccini somministrati

Surano 1 caso, 162 vaccini somministrati

Surbo 55 casi, 911 vaccini somministrati

Taurisano 47 casi, 726 vaccini somministrati

Taviano 10 casi, 1082 vaccini somministrati

Tiggiano 19 casi, 290 vaccini somministrati

Trepuzzi 55 casi, 1205 vaccini somministrati

Tricase 58 casi, 2115 vaccini somministrati

Tuglie 14 casi, 370 vaccini somministrati

Ugento 21 casi, 836 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 11 casi, 359 vaccini somministrati

Veglie 22 casi, 1041 vaccini somministrati

Vernole 54 casi, 564 vaccini somministrati

Zollino 1 caso, 199 vaccini somministrati

San Cassiano 9 casi, 238 vaccini somministrati

Castro 3 casi, 240 vaccini somministrati

Porto Cesareo 10 casi, 369 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 181. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 24 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 18 in medicina interna dello stesso Ospedale, 1 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 24 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 52 in Pneumologia del Dea e 29 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 33 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.