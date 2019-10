La sua Audi prende fuoco e va a sbattere contro il muro. Conducente illeso, auto totalmente distrutta

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente di una Audi Q5 che, intorno alla mezzanotte, transitava sulla Strada Provinciale 23, nei pressi dell’ingresso per Cavallino.

La vettura, per motivi che ancora sono in corso di individuazione, ha preso fuoco dal vano motore. Il fumo sprigionatosi ha certamente oscurato la visibilità all’autista che ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere sul muretto a secco che costeggiava la carreggiata.

Il tempo di scendere dall’abitacolo e di rendersi conto di cosa stesse succedendo e cioè che il fumo che usciva dalla parte anteriore del veicolo era dovuto a un incendio, che le fiamme hanno cominciato ad impossessarsi dell’auto, inghiottendola e distruggendola in pochi minuti.

Tanta la paura anche per le vetture che transitavano in quel tratto di strada che hanno temuto il peggio per i passeggeri della macchina in fiamme.

Nulla di grave alle persone, invece. Tanta paura ma tutto si è poi risolto con l’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.