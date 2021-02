Aumento dei casi positivi a Villa Baldassarri e a Calimera. Le ‘raccomandazioni’ dei primi cittadini

Due comuni della provincia di Lecce sono alle prese con un aumento dei casi di Coronavirus. A Calimera la conta dei positivi si è fermata, secondo l’ultima comunicazione ufficiale ricevuta dal Sindaco, a 37. Sono 38, invece, i cittadini in quarantena anche se il dato non convince del tutto, come si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook in cui il sindaco ha voluto ricordare alla comunità che l’unica arma a disposizione per combattere il virus in attesa del vaccino è il rispetto delle regole.

«Registriamo un aumento di casi di positività al Covid in paese. Il dato relativo alla quarantena ci lascia, invece, perplessi: nonostante il tracciamento ASL e le conseguenti misure di contenimento, il numero delle persone in quarantena appare basso» si legge.

Le raccomandazioni sono necessarie anche perché una pattuglia della Polizia Locale ha segnalato alcuni assembramenti. Per questo, sarà emessa una ordinanza per consentire l’accesso alle piazze e ai giardini pubblici solo per il tempo strettamente necessario ad usufruire dei servizi presenti.

La parola d’ordine è proteggersi, anche in famiglia. «Evitiamo pranzi, evitiamo di prendere un caffè ed una birra dimenticando il distanziamento e la mascherina. Qualsiasi leggerezza, in questo momento, agevola la diffusione del virus e ostacola le possibilità di adeguato tracciamento e isolamento dei contatti a rischio».

Mascherine, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani, rispetto della quarantena: sono queste le armi. «Non sprechiamole», scrive il Sindaco.

Aumento dei positivi a Villa Baldassarli legato ad un bar del paese

Non è ancora un focolaio quello scoppiato a Villa Baldassarri, ma il rischio che lo diventi c’è, ed è concreto, perché i casi positivi comunicati al primo cittadino Claudio Maria Sorrento sono legati ad un bar della frazione di Guagnano. Per questo, in un videomessaggio condiviso sulla pagina Facebook, il Sindaco ha voluto informare la comunità, anche sulla possibilità di un aumento importante dei positivi.

In attesa di sapere come evolverà la situazione, le raccomandazioni sono d’obbligo. Usare sempre le mascherine, rispettare il distanziamento sociale e tutte quelle regole che servono a spezzare la catena dei contagi. Cosa più importante, come sottolinea Sorrento, chi ha avuto contatti stretti con un positivo deve mettersi in isolamento e non andare in giro rischiando di diffondere il virus.