Sale il numero dei positivi a Tricase, il Sindaco De Donno: “Buon senso e responsabilità da parte di tutti”

“Dall’ultima comunicazione del 06 novembre, il numero di positivi in città è passato da 26 a 40. Alcuni cittadini invece sono usciti dalla quarantena ed altri sono in attesa in questi giorni del secondo tampone che speriamo per tutti sia negativo”, con queste parole il Sindaco di Tricase, Antonio De Donno, commenta l’innalzamento del numero dei cittadini risultati positivi al coronavirus nella località rivierasca.

“Come si rileva dalle statistiche – ha evidenziato il primo cittadino – aumentano i contagi nei gruppi familiari, per cui è fondamentale osservare distanze e regole sia in città che nelle famiglie in cui ci sia la presenza di un positivo. So bene che, soprattutto in famiglia, è difficilissimo farlo. Ma il virus ha un’alta contagiosità e lo sta impietosamente dimostrando”.

Poi l’appello alla comunità, con un richiamo alle fasce più giovani della popolazione: “Confido nel buon senso e nella responsabilità collettiva e individuale, nonostante troppi ragazzi in giro per la città senza mascherine o con la mascherina utilizzata come accessorio.

Se continuerà questo comportamento saremo costretti a chiedere alle Forze dell’Ordine di elevare sanzioni senza indugi a chiunque non osservi le regole anti-Covid, ovviamente adulto o giovane che sia.

“Siamo una comunità orgogliosa, dimostriamo di poter sconfiggere insieme il virus” ha concluso De Donno.