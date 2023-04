Ubriaco alla guida dell’auto, sbatte contro un cancello. Tragedia sfiorata a Lecce

Chi ha assistito alla scena racconta a Leccenews24 la storia di un’autentica tragedia sfiorata, su Viale dell’Università, all’altezza di Porta Rudiae, nei pressi del mercato coperto.

L’incidente che si è verificato ha dell’incredibile: un uomo completamente ubriaco, alla guida della propria autovettura, dopo aver zigzagato sulla strada che conduce all’Obelisco, dopo la rotatoria che segna l’intersezione con Viale Gallipoli, ha perso il controllo del mezzo, tagliato le strisce pedonali ed è finito sul cancello di recinzione del mercato rionale.

Una zona molto trafficata in quell’ora, al punto che in molti si sono dovuti scansare nel momento dell’attraversamento delle strisce bianche, per evitare di essere “centrati” come birilli.

Per non parlare poi di chi abitualmente staziona sul marciapiede proprio nei pressi di quel cancello sul quale è terminata la corsa dell’automobile.

Il conducente, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è scesa dal veicolo e si è seduto sul marciapiede adiacente.

Immediatamente sono giunti i mezzi del soccorso sanitari, che hanno dovuto faticare non poco a condurre l’automobilista sull’ambulanza del 118 diretta all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Lo stato di agitazione era evidente e per il personale sanitario c’è stato il rischio di un’aggressione.