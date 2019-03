L’auto in esposizione era di provenienza illecita, nei guai il titolare della concessionaria e una coppia

Forse non si aspettavano che quell’auto in bella vista attirasse l’attenzione degli uomini in divisa. Nei giorni scorsi, infatti, gli investigatori della Polizia stradale di Lecce hanno controllato una macchina in esposizione all’interno di un’attività commerciale della provincia. Gli approfondimenti hanno spianato la strada per una scoperta “inaspettata”: la vettura è risultata di provenienza illecita.

A quel punto, gli agenti della Polstrada hanno sequestrato il mezzo e denunciato il titolare dell’attività – un 53enne originario della Germania e residente nel leccese – per il reato di ricettazione.

«Riciclaggio» invece è l’accusa che gli uomini in divisa hanno contestato alla coppia che si era interessata del trasferimento di proprietà del veicolo – un uomo di 21 anni di Messina e una donna di 33 anni di Taranto.

Controlli anche in una depositeria giudiziaria

Sempre gli agenti della Polizia Stradale di Lecce hanno acceso i riflettori in una depositeria giudiziaria, dotata di una zona dedicata all’autodemolizione e un’altra al soccorso stradale. E i controlli hanno fatto luce su una serie di violazioni.

Impossibile non notare veicoli e ciclomotori abbandonati, ridotti ad una massa di lamiere arrugginite. Senza contare la presenza di numerose auto, già ‘radiate’ ma non demolite. Fatto che ha spinto gli uomini della Polstrada a contestare il “mancato smaltimento dei rifiuti”.

Non solo, sul piazzale, privi di qualsiasi copertura, erano presenti circa 100 metri cubi di pneumatici. Anche questo ‘dettaglio’ viola la normativa che prevede, invece, un adeguato stoccaggio delle gomme fuori uso.

Alla fine, il titolare dell’impresa è stato denunciato per svolgimento dell’attività di autodemolitore in violazione alle prescrizioni del titolo autorizzativo emesso dalla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Polizia Provinciale e per aver violato la disciplina relativa all’attività di gestione di veicoli fuori uso.