Perde il controllo dell’auto e si ribalta, conducente rimane incastrata tra le lamiere

Non si conoscono e sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato a un incidente stradale verificatosi sul territorio salentino.

Nella mattinata di oggi, infatti, sulla strada che collega Presicce-Acquarica a Specchia, una donna alla guida di una Ford Focus, ha perso il controllo dell’autovettura e si è ribaltata, rimanendo incastrata tra le lamiere.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase che hanno tagliato la carrozzeria del mezzo ed estratto la vittima dall’abitacolo.

La conducente della macchina, quindi, è stata affidata ai sanitari del 118 che dapprima hanno prestato le prime cure in loco, per poi trasferirla in codice giallo presso l’ospedale “Cardinale Panico”.

Sul luogo del sinistro anche i Militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti di Polizia Locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e regolato il traffico rimasto congestionato dall’incidente che non ha coinvolto altri mezzi.