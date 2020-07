Per scansare una bicicletta urta contro il marciapiede e si ribalta, paura in pieno centro a Squinzano

Dopo alcuni giorni di apparente calma il Salento si vede costretto a fare i conti nuovamente con gli incidenti stradali.

Sono due, infatti, i sinistri che si sono verificati nelle ultime 24 ore e che hanno visto due auto ribaltarsi.

Il primo a Squinzano. Nel comune del Nord Salento, infatti, ieri, in Via Matteotti, in pieno centro cittadino, nei pressi del Municipio, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che un’autovettura, condotta da una donna, allo scopo di evitare l’impatto con una bicicletta, abbia urtato il marciapiede ribaltandosi.

Sul posto sono prontamente giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza l’esatta dinamica di quanto accaduto. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, non si registrano feriti gravi.

Il secondo episodio si è verificato, invece, sulla Strada provinciale 91 nella mattinata di oggi, che da Torre Vado, conduce a Torre San Giovanni, marina di Ugento.

Anche in questo caso, per cause ancora da chiarire, una Fiat Panda si è ribaltata, rimanendo al centro della carreggiata.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto le investigazioni per stabilire la causa che ha portato al ribaltamento. Questi ultimi hanno anche regolato il traffico rimasto congestionato.

(Foto Protezione Civile Salento)