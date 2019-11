Si ribalta con l’auto sulla Lecce-Brindisi, paura e traffico rallentato sulla statale

Non sembrano fermarsi gli incidenti sulla strada statale 613, quella che porta da Lecce a Brindisi. L’ultimo si è verificato questa mattina, poco dopo le 11.00, quando un’auto si è ribalta all’altezza del primo distributore di benzina, uscendo dal capoluogo salentino.

La Fiat Punto di colore scuro, appena lasciata la rotatoria all’uscita di Lecce, si è capovolta su stessa, complice forse la strada bagnata e il maltempo che imperversa in queste ore anche su Lecce. Sul posto, una volta scattato l’allarme, si è subito precipitata una ambulanza del 118 per soccorrere le due persone a bordo. Per loro, solo tanta paura, ma nessuna conseguenza.

Non ci sono altre autovetture coinvolte nell’incidente. Al momento, però, non sono chiare le dinamiche dell’accaduto. L’incidente ha provocato un rallentamento nello scorrimento del traffico.

Pochi minuti prima, un altro sinistro si è verificato sulla tangenziale est di Lecce. La dinamica è molto simile, un’auto si è ribaltata a pochi passi dallo svincolo per Citymoda. Nulla di grave, ma i soccorrittori hanno comunque accompagnato il malcapitato al Pronto Soccorso per le cure del caso.