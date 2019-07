Perde il controllo dell’auto e va a schiantarsi contro un muro rompendo i tubi del metano. Notte di paura a Trepuzzi

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, quando, il sonno dei residenti di Via Giuseppe Elia a Trepuzzi, è stato destato da un rumore fragoroso.

Nella nottata appena trascorsa, nel comune del Nord Salento, un uomo alla guida di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo in pieno abitato cittadino, andando a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi, ma a destare preoccupazione è stato altro.

Appena udito il botto, sulla strada si sono riversati alcuni cittadini che hanno subito avvertito un forte odore di gas.

La macchina, infatti, urtando contro la parete ha danneggiato alcuni tubi del metano causando la fuoriuscita del conbustibile.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che, prontamente, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. A causa dell’accaduto, però, alcune abitazioni sono state evacuate in vista delle riparazioni successive.