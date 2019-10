In auto sulla spiaggia, una cattiva abitudine da ‘combattere’ con i controlli

Avventurarsi sulla spiaggia con l’auto e parcheggiarla a pochi passi dalla riva non è solo una cattiva abitudine di qualche automobilista svogliato e poco rispettoso alle regole, ma un fenomeno vero e proprio, un problema più frequente di quanto si possa immaginare.

Gli episodi dei giorni scorsi dimostrano che non si tratta di casi isolati e sporadici. Tant’è che per contrastarli, l’Ufficio Parco di Rauccio del Comune di Lecce ha deciso di intensificare i controlli attraverso le Guardie Ecologiche Volontarie Endas, assegnate dalla Provincia. E le ‘brutte sorprese’ non sono mancate.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, le Gev Endas in collaborazione con le Guardie Zoofile Nogra sono riuscite a fermare una macchina che ‘passeggiava’ tranquillamente sulla spiaggia di Torre Chianca, poco lontano dal Bacino Idume. Come accaduto anche nei giorni scorsi, determinante è stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato l’auto transitare sull’arenile della marina di Lecce.

Dopo aver fermato e identificato l’automobilista, immediatamente è stata allertata la Polizia Locale che, con altrettanta tempestività, ha inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti hanno quindi contestato al trasgressore la violazione dell’art.3 dell’ordinanza balneare 2019 e dell’art.1161 del Codice della Navigazione.