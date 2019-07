Tampona una Vespa e fugge via. Conducente del ciclomotore in gravi condizioni al “Fazzi”

Nel corso serata della serata del 20 luglio, a San Foca, marina di Melendugno un 40enne alla guida di un ciclomotore Vespa Px 125, lungo la Strada Provinciale 145 Melendugno-San Soca, è stato tamponato da un veicolo che si è dato, poi, alla fuga. L’uomo è stato sbalzato dalla sella della due ruote, cadendo rovinosamente a terra.

Lo scooter ha sbattuto successivamente contro un’autovettura, una Opel Corsa, condotta da un 83enne,

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al 40enne in loco, hanno provveduto a condurlo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso, dove è stato ricoverato in gravi condizioni

Insieme al personale medico anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per risalire all’autore dell’investimento.

Un altro incidente a Roca

Un altro sinistro si è poi verificato intorno elle ore 05.30, presso l’altra marina di Melendugno, Roca, dove un 35enne e una 32enne, entrambi in sella a uno scooter Yamaha, all’altezza dell’incrocio semaforico di Via Marrocco, sono stati tamponati e sbalzati a terra da un altro veicolo che, anche in questo caso, si è dato alla fuga.

Soccorsi dal personale del 118 sono stati trasportati presso gli ospedali di Scorrano e Lecce e Lecce, codice verde a causa delle ferite riportate, che risultano lievi.

Indagini affidate ai militari dell’Arma.