5 mila euro per la Bimbulanza, il dono di Babbo Natale GialloRosso per i piccoli ‘guerrieri’

La bimbulanza – il progetto dell’associazione «Cuore e mani aperte verso chi soffre» dedicato ai bambini che, per curarsi, hanno bisogno di affrontare lunghi viaggi in altre Regioni – potrà contare su un ‘dono’ speciale: 5mila euro raccolti durante la terza edizione di «Babbo Natale GialloRosso».

La maratona di solidarietà è stata un successo, permettendo di ‘aiutare’ la Onlus di Don Gianni Mattia e il progetto grazie al quale tantissimi ‘guerrieri’ hanno potuto raggiungere i Centri di cura specializzati in modo gratuito. La maggior parte delle trasferte vengono organizzate nel giro di pochissime ore e non sempre i genitori, comprensibilmente colti da senso di smarrimento e confusione, riescono ad organizzare tutto in così poco tempo. Per questo si è pensato ad un’ambulanza tutta colorata per aiutare queste famiglie in difficoltà. Andare loro incontro, con un sorriso, con il cuore aperto, con una stretta di mano e mettendo a disposizione un mezzo di trasporto sanitario gratuito e l’esperienza di chi di questi viaggi ne ha affrontati quasi 150 non è cosa di poco conto.

La cerimonia

I 5 mila euro raccolti durante l’iniziativa benefica – nata dall’Associazione Sveglia Lecce che ha potuto contare sul sostegno dell’Unione Sportiva Lecce, dei The Lesionati e di Zonno Cacudi Show – sono stati consegnati ufficialmente questa mattina in una conferenza stampa all’Open Space di Palazzo Carafa.

Il ricavato della distribuzione dei cappellini del Babbo Natale GialloRosso servirà ad acquistare un’importante e innovativa strumentazione per il mezzo di soccorso pediatrico: l’Airvo2 Fisher&Paykel, apparecchio per ossigenoterapia ad alti flussi riscaldati e umidificati, indispensabile nella somministrazione di ossigeno che, se inalato in condizioni differenti, potrebbe danneggiare i piccoli pazienti.

Quest’anno il progetto ha visto superare di molto i passati traguardi e, come dichiara il Presidente di Sveglia Lecce e consigliere comunale Giovanni Occhineri: “L’iniziativa di solidarietà del progetto Babbo Natale Giallorosso ha sempre un grande impatto, considerando la stupefacente potenzialità di coinvolgimento dimostrata dalla crescita del ricavato che, rispetto allo scorso anno, con i 5 mila euro raccolti, risulta più che triplicato.”

Tante anche le imprese salentine che hanno voluto sostenere economicamente l’iniziativa, alcune per il secondo anno consecutivo: Vizzino Costruzioni e Restauro, Kiron Lecce, Ghs Salento, Emng e Sorec. “A loro – ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecce Marco De Matteis, ideatore nel 2017 dell’iniziativa – il nostro ringraziamento per averci dato la possibilità di sostenere i costi della realizzazione dei cappellini, certi ancora una volta dei principi fondanti del progetto e cioè impegno, credibilità e generosità. Grandissima generosità quella dei leccesi – continua l’assessore De Matteis – tifosi e non, che hanno donato e contributo a questo grandissimo risultato».

Non sono mancate questa mattina le dichiarazioni di soddisfazione per la rinnovata sinergia tra associazioni, Us Lecce e squadra giallorossa da parte del Team Manager Claudio Vino; immancabile la forza ironica di Pasquale Zonno, negli abiti di un Babbo Natale versione primaverile, e sempre vive le parole in musica di Giampaolo Catalano a cui quest’anno si deve l’inno della Bimbulanza, colonna sonora al video girato a dicembre presso il Fazzi con alcuni calciatori del Lecce.

«Il nostro grazie è sincero e commosso – dichiara Franco Russo, vicepresidente della Onlus Cuore e Mani Aperte – Noi, gli autisti della Bimbulanza e i volontari tutti mettiamo a disposizione il nostro impegno e il nostro tempo, ma senza questi importanti contributi la nostra missione non sarebbe possibile. Quindi grazie davvero Babbo Natale GialloRosso, non resta che sperare in una quarta grande edizione».