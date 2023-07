Bimbo di due anni annega nella piscina di una villa, tragedia a Taurisano

Tragedia nelle campagne di Taurisano, dove un bambino di due anni e mezzo è stato trovato senza vita. Il piccolo, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto sarebbe annegato nella piscina della villa di famiglia. I soccorsi, purtroppo, sono stati vani. Gli operatori del 118, richiamati sul posto, hanno cercato disperatamente di rianimarlo, ma per il bimbo non c’era più nulla da fare.

È stata la nonna ad accorgersi che non respirava più ed è stata sempre lei a chiedere aiuto. Scattato l’allarme nella villetta che si affaccia sulla provinciale è giunta un’ambulanza, ma come detto i sanitari si sono dovuti arrendere quando hanno capito che ogni manovra era inutile.

Presenti anche gli agenti del commissariato di Taurisano, diretti dal vicequestore Salvatore Federico, che hanno in mano le indagini per tentare di ricostruire la tragedi e per capire come mai il bambino sia finito nella vasca, dove sarebbe poi annegato.