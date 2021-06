Escono per una gita in mare ma la barca affonda: la Guardia Costiera salva una famiglia

Doveva essere una mattinata come tante altre, anzi all’insegna della spensieratezza e del divertimento, e invece non è andata così per una famiglia di Matino che aveva deciso di fare un giro in mare. La piccola barca a motore su cui stavano facendo una gita, infatti, è affondata e grazie all’intervento della Guardia Costiera la famiglia adesso è sana e salva.

Nella tarda mattinata di oggi, la barca su cui si trovava il nucleo familiare composto da 4 persone ha cominciato a imbarcare acqua per motivi che sono ancora tutti da chiarire. L’acqua è stata così tanta che l’imbarcazione si è capovolta.

Per fortuna la segnalazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli è arrivata tempestivamente da parte di uno dei componenti della famiglia che ha segnalato la situazione di pericolo. Una volta ricevuta la segnalazione, la macchina dei soccorsi si è messa in moto. La motovedetta SAR CP848, unità specificatamente abilitata alla ricerca e soccorso in mare, dal porto di Gallipoli ha fatto rotta verso il natante per effettuare il recupero delle persone.

All’arrivo nella zona indicata, la barca era semisommersa e le quattro persone in mare (tra le quali un minore). Constatato il panico dei 4 naufraghi, un membro dell’equipaggio della motovedetta della Guardia Costiera non ha esitato a tuffarsi in mare per effettuare un pronto recupero dei naufraghi portati sulla motovedetta. Ad aspettarli a Gallipoli c’erano i membri del 118 per i primi soccorsi. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene.

Le attività poste in essere rientrano nelle specifiche competenze attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – nell’ambito della Convenzione Internazionale di Amburgo 1979, afferente alla sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana in mare. La Capitaneria di Porto di Gallipoli ricorda che per le sole emergenze in mare è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero- blu 1530 nonché l’ascolto continuo sui canali radio dedicati, CH 16 e DSC 70.